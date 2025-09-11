ANTEPRIMA FILM La famiglia secondo J. Jarmusch PADRE MADRE SORELLA FRATELLO il film trittico di Jim Jarmusch vincitore a Venezia 82 è un “anti-action movie” (così lo definisce l'autore) al cinema dal 18 dicembre

Le tre storie messe in scena sono frammenti di tutte le nostre vite da ciascuno riconoscibili nei dettagli (tratti lenti e liberi come la filmografia del regista americano). Il tempo del cinema di Jarmusch da sempre è letterario. Deve molto, sin dagli anni 90, alla scrittura francese moderna e non a caso la sua trilogia famigliare che parte dal New Jersey via Dublino finisce in Francia a Parigi:/ (un fratello e una sorella nell'appartamento della madre appena morta tornano alle origini del cuore attraverso fotografie, ricordi, affetti e sospetti celati - come nelle altre due storie di padri e madri: genitori e figli/fratelli/sorelle e gemelli, parenti...). Tre capitoli scritti in tre settimane come in un romanzo (francese) a episodi: attentamente costruiti per gli attori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: