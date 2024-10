Violenza domestica cieca sulla famiglia fino alla tragedia. Franco Celeste padre e marito disadattato più volte in galera per soprusi. Film ossessivo e disturbante dove la tensione diventa male di vivere e dolore famigliare senza fine tra botte e strangolamenti. Un tunnel senza uscita per il figlio Luigi senza infanzia... Ci si libera dalla violenza solo con la violenza? Amare.