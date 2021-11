RASSEGNA BOLOGNA La “Farfalla” anni 80: spionaggio per amore Stasera, in replica pomeridiana domani, per Teatri di Vita a Bologna la Piccola Compagnia della Magnolia di Torino rappresenta “1983 BUTTERLY” una storia d'amore del Novecento

Teatro di Vita è una rassegna bolognese che presenta in modo provocatorio il programma “Fuori, casa, la stagione che aspettavamo” e il teatro contemporaneo di Torino non poteva far meglio: BUTTERFLY così enigmatico e specifico da disvelare in pandemia... l'intero cartellone a venire. Un lavoro storico dei teatranti della Magnolia nato nel 2016 al Festival delle Colline Torinesi riallestito per la stagione 2021/22. Si parla d'amore tra diplomazia e spionaggio da una storia vera nata da un incontro degli autori con un ex diplomatico francese finito in carcere negli anni 80. Bernard Boursicot esiste davvero incriminato nel 1983 come spia filocinese poi detenuto anche per amore... oggi vive in casa di riposo a Rennes. La vicenda di cronaca giudiziaria e di costume si prestava alla drammatizzazione surreale e ironica del teatro contemporaneo piemontese. Il Bretone Boursicot sapeva davvero di avere una amante doppiogiochista alla Mata Hari?.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: