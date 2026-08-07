PRIMA FILM La favola della Greta vera al cinema GRETA E LE FAVOLE VERE di Berardo Carboni una storia ecologista per famiglie animata e filmata anche in computer grafica ispirata a GRETA THUNBERG già presentata al GIFFONI

Fiaba e favola (insieme) del reale anche un po' cartoon ambientalista sulle battaglie ecologiche più care ai più giovani dopo il fenomeno GRETA THUNBERG. Sulla falsariga della spinta verde nel mondo che accelera i cambiamenti sociali delle famiglie proprio attraverso i figli. Nasce una sceneggiatura cinematografica che sfrutta i generi strizzando l'occhio al web e ai social. Greta ha gli occhi belli di una bimba e guarda la natura e gli animali con un senso di libertà che gli adulti non hanno più: formazione eco-animalista generazionale.

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