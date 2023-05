Tre fratelli e una sorella tornano alla villa di famiglia dopo la morte del padre-padrone per l'eredità condivisa. Venderanno la casa che andrà a uno solo di loro dopo LA CACCIA tra prede e predatori. Ognuno sarà lupo all'altro anche gli agnelli (fratelli) saranno feroci... Il film inizia come una favola dei Fratelli Grimm e si trafora in un apoteosi nera e violenta senza umanità. Paure e traumi famigliari rimossi riaffiorano anche in chi si ama: le storture di una vita cambiano la storia.