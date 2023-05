PRIMA FILM CIRCONDARIO La favola nera del fratello lupo all'altro “La Caccia” storia oscura di Marco Bocci coprodotto da Rai Cinema anche al Settebello di Rimini protagonista la moglie del regista Laura Chiatti

Tre fratelli e una sorella tornano alla villa di famiglia dopo la morte del padre-padrone per l'eredità condivisa. Venderanno la casa che andrà a uno solo di loro dopo LA CACCIA tra prede e predatori. Ognuno sarà lupo all'altro anche gli agnelli (fratelli) saranno feroci... Il film inizia come una favola dei Fratelli Grimm e si trafora in un apoteosi nera e violenta senza umanità. Paure e traumi famigliari rimossi riaffiorano anche in chi si ama: le storture di una vita cambiano la storia.

