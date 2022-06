La febbre per il "Fiammingo" ritrattista

REMBRANDT continua a scuotere e ossessionare il mondo dell'arte e le aste europee con nuove acquisizioni, scoperte e attribuzioni, di collezioni private. Passioni senza tempo per il maestro del 600. C'è di mezzo il LOUVRE e anche il RIJKISMUSEUM quando si parla di nuovi dipinti del grande incisore e pittore fiammingo. I suoi volti, dettagli e sfumature, dell'artista olandese da secoli appassionano esperti e appassionati d'arte. Come in un dramma shakespeariano i personaggi odierni s'intrecciano con quelli storici sull'eredità di REMBRANDT. I cittadini della Amsterdam del XVII secolo facevano la fila per un (auto)ritratto perché l'autore mostrava qualcosa di sé in ognuno di loro rendendoli immortali. I collezionisti di oggi seguono il dettame del ritrattista: “accettami per come sono” perché REMBRANDT è ancora oggi un omaggio all'umano.

