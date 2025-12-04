VISIONI D'ORIENTE La Felicità Interna Lorda del BUTHAN Le giornate del cinema buddhista con la Cineteca di Bologna al Modernissimo AGENT OF HAPPINESS in storie inedite e personali realizzate per la prima volta in Buthan

In BUTHAN esiste l'indice della Felicità Interna Lorda e gli agenti del re vanno a certificarlo... Tra panorami mozzafiato e villaggi remoti gli incontri (di varia umanità) dei funzionari rivelano fragilità e semplicità. Un'utopia concreta in un indicatore politico (i dati: felicità al 93,6% nel 2024!?) fatta la tara (dolore...) al netto di benessere e cura.

