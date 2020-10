EMILIA ROMAGNA CREATIVA "LA FELLINETTE" da Rimini a Roma col 'FELLAS' Presentato in anteprima mondiale alla Festa de Cinema di Roma “ LA FELLINETTE” il cortometraggio animato di Francesca Fabbri Fellini nipote del regista prodotto da Meclimone riminese con il sostegno della Regione Emilia Romagna

Chi non avrebbe voluto sognare col FELLAS. Il più grande sognatore del cinema italiano nel mondo, disegnatore e sceneggiatore, autore di storie per la radio, oggi, ne ha uno nuovo di gessetto e cartoncino passato da un quaderno al grande schermo. FELLINI che è stato anche un fumetto per la prima volta sta tutto dentro un disegno di famiglia che la nipote a trasformato in un sogno animato e filmato. La sua figlioccia e nipotina preferita con le lentiggini e capelli tiziano, immortalata in una caricatura con la mantellina rossa e blu lo ha fatto rivivere, ancora una volta, nell'ennesimo viaggio da Rimini a Roma e viceversa. Lui, a 100 anni dalla nascita ha lasciato che lei, 50 anni dopo un pomeriggio riminese disegnato dallo zio, lo facesse tornare bambino quando desiderava fare il capostazione a Gambettola dove' era nato il padre, commesso viaggiatore.

Intervista con Francesca Fabbri Fellini Giornalista e Regista

