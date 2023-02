PRIMA FILM EMILIA ROMAGNA La Ferrara alla napoletana di Siani È tutta ferrarese la storia di Carnevale del comico napoletano Alessandro Siani TRAMITE AMICIZIA interamente girata nella città emiliana e coprodotta dalla RAI con la regione insieme al produttore Lucisano

Lorenzo (Siani) è un procacciatore di affetto amichevole mediante agenzia noleggia amici. Un finto amico in due (almeno). Alberto (Max Tortora) è un industriale dolciario in depressione che vuol vendere la fabbrica lasciando a casa i parenti dello stesso Lorenzo: per questo i famigliari si rivolgono all'esperto... Siani stesso ha ribattezzato il film dopo il set in Emilia Romagna: “Tramite Ferrara” una vera amicizia con i cittadini che hanno ospitato la produzione nei luoghi più belli del centro storico e della provincia. TRAMITE AMICIZIA è la commedia di San Valentino a Carnevale quasi fosse una 'cinecolomba' in Quaresima: opera che emula i cinepanettoni (secondo certa critica un po' acida...).

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: