#ROMAFF16 La Festa del cinema di Roma chiude con Angelina Jolie e il cast di supereroi di "Eternals" L'attrice in conferenza stampa rivela: "I supereroi di oggi? Quelli che dedicano le loro giornate a salvare le vite degli altri"

Chiusa la Festa del cinema di Roma, ieri sera red carpet per il cast di “Eternals” con una splendida Angelina Jolie. “Gli eroi di oggi? Quelli in prima linea, che donano ogni singolo minuto di ogni giorno della loro vita a salvare altri esseri umani, come chi lavora coi rifugiati”. Non ha dubbi Angelina Jolie, che alla Festa del cinema di Roma ha presentato “Eternals”, l'ultimo film di supereroi della Marvel diretto da Chloé Zhao, insieme a Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington e Richard Madden, questi ultimi due già protagonisti dell'amatissimo “Trono di Spade”. Folla impazzita per Angelina Jolie, a dir poco splendida nel suo abito lungo argentato, che si è concessa ai fotografi e ai fans per l'ultimo red carpet della Festa del Cinema, che chiude così i battenti con numeri incoraggianti: occupato quasi il 90% dei posti disponibili, oltre 37mila biglietti venduti, che salgono a più di 55mila considerando gli accreditati.

