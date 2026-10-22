La Festa del Cinema di Roma premia Julianne Moore

Ultimi giorni per la Festa del Cinema di Roma, ieri sera premio alla carriera per Julianne Moore. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Auditorium, dove si svolge la gran parte della 21esima Festa del Cinema, per la presentazione della serie di Michele Placido “Livatino, il giudice e i suoi assassini”, che andrà in onda sulla Rai e si concentra sugli ultimi anni di vita del magistrato, ucciso nel settembre '90. Il presidente è stato accolto dai ministri Giuli e Mazzi, e dal Sottosegretario Mantovano, per poi scambiare qualche parola con regista e cast.

Ma è stata soprattutto la giornata di Julianne Moore, premio alla carriera per lei, protagonista del nuovo film scritto e diretto, e anche interpretato da Jesse Eisenberg, “The Debut”, che arriverà in Italia dal 1 gennaio. La storia di una donna di mezza età, ormai ignorata da famiglia e amici, che scopre tutto quello che non sapeva di essere, grazie al teatro. Il film regala anche momenti esilaranti e il lungo applauso, a fine proiezione, è stato sentito e sincero. La bravura della star, premio Oscar, non si discute.

Nel video l'intervento di Julianne Moore, attrice







