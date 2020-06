La FICE a San Giuliano contro il Tempo

La FICE lavoro contro, il covid. Propone attraverso le sale dedicate e i circuiti storici regionali, che sono a Rimini oltreché Cesena e Santarcangelo, un appuntamento #iorestoinsala che fa bene al cinema italiano e alla coproduzione d'autore come avviene anche in casa RAI. Il CINEMA TEATRO TIBERIO è in prima fila nonostante le contingenze apre la sala e il chiostro (degustazioni serali per giovani e famiglie) ospitando in città la rassegna regionale. Si comincia (oggi mercoledì 24 e domani 25 giugno alle 21) con la SEMPLICITÀ del GENIO in commedia “scientifica” in un sottotesto di velata ironia: dal titolo “LA FRECCIA DEL TEMPO” per la regia di Carlo Sarti. Finito e infinito che regolano l'Universo senza pretese scientifiche alla Piero e Alberto Angela ma intrattenendo (usando fiction e l'animazione). Raffaele ama da impazzire le scienze dei cieli e la sua fidanzata, Alice. Nel corso del tempo ha bisogno di più tempo! Quello vero che va oltre... CONOSCENZA e AMORE. Nel passato si diceva: devi leggere se vuoi sapere e come in un episodio di AI CONFINI DELLA REALTÀ ci vuole, la venditrice di libri.

fz