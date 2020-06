RASSEGNA RIMINI La FICE a San Giuliano contro il Tempo La Federazione Cinema d'Essai dell'Emilia Romagna sceglie la SALA TIBERIO riminese per la rassegna d'estate ACCADDE DOMANI con la pellicola d'autore LA FRECCIA DEL TEMPO interpreti Guanciale e Pippo Delbono

La FICE lavoro contro, il covid. Propone attraverso le sale dedicate e i circuiti storici regionali, che sono a Rimini oltreché Cesena e Santarcangelo, un appuntamento #iorestoinsala che fa bene al cinema italiano e alla coproduzione d'autore come avviene anche in casa RAI. Il CINEMA TEATRO TIBERIO è in prima fila nonostante le contingenze apre la sala e il chiostro (degustazioni serali per giovani e famiglie) ospitando in città la rassegna regionale. Si comincia (oggi mercoledì 24 e domani 25 giugno alle 21) con la SEMPLICITÀ del GENIO in commedia “scientifica” in un sottotesto di velata ironia: dal titolo “LA FRECCIA DEL TEMPO” per la regia di Carlo Sarti. Finito e infinito che regolano l'Universo senza pretese scientifiche alla Piero e Alberto Angela ma intrattenendo (usando fiction e l'animazione). Raffaele ama da impazzire le scienze dei cieli e la sua fidanzata, Alice. Nel corso del tempo ha bisogno di più tempo! Quello vero che va oltre... CONOSCENZA e AMORE. Nel passato si diceva: devi leggere se vuoi sapere e come in un episodio di AI CONFINI DELLA REALTÀ ci vuole, la venditrice di libri.

fz



