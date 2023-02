EVENTI EMILIA La fiera del bello a Modena 36^ edizione di “Modenantiquaria” alla fiera emiliana del settore galleristico tra le più note in pieno rilancio dopo la pandemia 140 espositori con opere e pezzi da tutto il mondo

ModenaFiere per una settimana è il centro dell'antiquariato per mercanti e galleristi che da 35 anni scelgono la città emiliana in MODENANTIQUARIA per esporre, proporre, vendere e comprare pezzi d'arte preziosi tra pittura e scultura di varie epoche. La BELLEZZA e la NOBILTÀ ci salveranno secondo gli organizzatori di un settore di mercato in espansione per investimenti e interessi internazionali. Qualità e valore certificati (da storici dell'arte con il comitato di 'vetting' per il controllo e l'autenticità) avvicinano il grande pubblico per interessi estetici ed economici. Il bello si può acquistare in un bene duraturo alla base del mestiere di antiquario. Dialogo tra collezionisti di diverse generazioni per opere antiche e moderne nel paese più ricco al mondo di testimonianze storiche e culturali che detiene oltre il 60% del patrimonio artistico e archeologico dell'umanità. Ci saranno in fiera modenese il sottosegretario Sgarbi e il generale dei Carabinieri Molinese della Tutela Patrimonio nazionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: