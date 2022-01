La "Figlia" di Max Gazzè

FIGLIA, tra animazione e poesia (grafica 3D e illustrazione classica), il cantautore Gazzè parla ai 'figli' così: “ diventa quel che vuoi/ ma quando t'annoi nel nulla.../ o vedi che ti somiglio/ fammi dettaglio di una meraviglia.” Un videoclip giustamente da festival del cinema. In che mondo (distopico -va di moda il termine: non solo in chiave antiutopica) vivono i figli? Un astronauta incontra un essere diverso e fatato fatto del verde delle nostre infanzie perdute sugli alberi... una natura musicale psichedelica nuova suonata e cantata con Daniele Silvestri.

fz