VIDEO E MUSICA La "Figlia" di Max Gazzè Il nuovo videoclip della canzone di Gazzè decima traccia dell'album “La Matematica dei Rami” anche sul web dopo il Future Film Festival

FIGLIA, tra animazione e poesia (grafica 3D e illustrazione classica), il cantautore Gazzè parla ai 'figli' così: “ diventa quel che vuoi/ ma quando t'annoi nel nulla.../ o vedi che ti somiglio/ fammi dettaglio di una meraviglia.” Un videoclip giustamente da festival del cinema. In che mondo (distopico -va di moda il termine: non solo in chiave antiutopica) vivono i figli? Un astronauta incontra un essere diverso e fatato fatto del verde delle nostre infanzie perdute sugli alberi... una natura musicale psichedelica nuova suonata e cantata con Daniele Silvestri.

fz

