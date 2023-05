La finale con Mengoni in gara. SdS Pedini Amati ringrazia i Piqued Jacks, "Esc punto di partenza"

A meno di sorprese, sembra una questione tutta scandinava la finale dell'Eurovision Song Contest che stasera andrà in scena alla Liverpool Arena, dove è tutto pronto per la 67/a edizione. A rappresentare l'Italia Marco Mengoni, con una versione riarrangiata di Due Vite, il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo. "Siamo qui per dire stop a questa pazza guerra" in Ucraina, ha detto. Il Paese avrebbe dovuto ospitare la manifestazione, grazie alla vittoria della Kalush Orchestra lo scorso anno a Torino, ma la situazione non lo ha consentito. Tra gli italiani sul palco, Mengoni, vincitore del festival di Sanremo, la savonese Alessandra Mele, in gara per la Norvegia, e Mahmood, invitato come ospite e alla sua terza presenza a Eurovision.

Nonostante i numerosi apprezzamenti i Piqued Jacks non sono arrivati in finale. Dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati i ringraziamenti per l'impegno: "I Piqued Jacks si sono dimostrati all’altezza della sfida alla quale hanno avuto accesso vincendo Una Voce per San Marino. Hanno proposto un brano e una performance di livello assoluto che purtroppo non gli garantisce la finale a causa di dinamiche che inevitabilmente penalizzano i Paesi più piccoli. Grazie di cuore per l’impegno dimostrato anche al loro staff e alla San Marino RTV che crede e ha creduto nella partecipazione ad Eurovision Song Contest. Ai ragazzi chiedo di non abbattersi per un risultato che non può in nessun caso essere considerato alla stregua di una sconfitta, anzi, si rallegrino per i milioni di giudizi positivi che hanno raccolto e considerino questa esperienza un punto di partenza, non certamente di arrivo".



La finale sarà trasmessa in diretta tv e facebook a partire dalle 21.00 con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo.