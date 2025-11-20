PRIMA FILM CIRCONDARIO La fine del Mago di Oz La saga di WICKED sul mondo di Oz con la PARTE SECONDA diretta da Jon M. Chu si conclude al cinema rivisitando liberamente la storia e il musical di Broadway più amato di sempre

OZ è spaccato in due e l'univers(al)o-mondo confonde male e bene attraverso la storia d'amicizia e amore tra le protagoniste, Elphaba e Glinda: potere e riconciliazione si affrontano nella tensione del regno. Il mistero si fa fitto con l'arrivo di una (terza) ragazza del Kansas. Tutta al femminile l'apoteosis final nelle lotta per ritrovarsi... La chius(a)ura della saga girata (in modo maestoso) contemporaneamente in due parti prevede lo sviluppo dei personaggi che crescono in personalità e cultura. Set magici, costumi e moda, in un musical multimediale.

