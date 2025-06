La fine... nelle saline a Palermo

"The end"

Una location incredibile, voluta dal regista americano divenuto cittadino britannico, nelle miniere-saline millenarie di Petralia Soprana di Palermo dentro il museo “Sotto Sale” bianco di salgemma: in un mondo dall'atmosfera siderale in una via lattea sotterranea senza cielo, però. Ditta ITALKALI al coordinamento. Un ricco imprenditore amico di Oppenheimer aveva veramente allestito un bunker antiatomico post-apocalittico per la sua famiglia con all'interno un caveau d'opere d'arte e una cantina di vini, giardini e specchi d'acqua. L'Idea di catastrofe e di fine del mondo “sotterrata” è addirittura cantata e 'soffocata' in un musical disperante...