ANTEPRIMA FILM D'AUTORE La fine... nelle saline a Palermo THE END il film sulla fine del mondo di Joshua Oppenheimer interamente girato nelle saline siciliane dopo l'anteprima al BIOGRAFILM di Bologna arriva nei cinema

Una location incredibile, voluta dal regista americano divenuto cittadino britannico, nelle miniere-saline millenarie di Petralia Soprana di Palermo dentro il museo “Sotto Sale” bianco di salgemma: in un mondo dall'atmosfera siderale in una via lattea sotterranea senza cielo, però. Ditta ITALKALI al coordinamento, davvero. Un ricco imprenditore amico di Oppenheimer aveva veramente allestito un bunker antiatomico post-apocalittico per la sua famiglia con all'interno un caveau d'opere d'arte e una cantina di vini, giardini e specchi d'acqua. L'Idea di catastrofe e di fine del mondo “sotterrata” è addirittura cantata e 'soffocata' in un musical disperante...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: