DOCUMENTI TERRITORIO La Flaminia degli Dèi dei romani antichi “Doc in Tour 2025” presenta a Scandiano di Reggio Emilia “LA STRADA CHE INCANTA: storia della scoperta della Via degli Dei” tra Emilia Romagna e Toscana prodotto dal Gruppo Icaro

La vera rivoluzione dei camminamenti (oggi sono noti come I CAMMINI) inizia da qui: sulla Via degli Dei riscoperta da alcuni accompagnatori emiliani del CAI negli anni 90 tra Bologna e la Toscana. Un percorso lungo 130 km di sentieri ripuliti e recuperati alla gente tra natura, arte e gastronomia, primo in Europa. Il tragitto incrocia anche l'antica Flaminia militare per i trasferimenti interni dei Legionari nel 187 a.C.: un antico tesoro tornato a noi come bene comune. Pupi Avati e Wu Ming 2 hanno consacrato artisticamente e culturalmente il cammino con un film (Una gita scolastica) e un libro (La Via degli Dei, appunto) stampato da Ediciclo. Entrambi sono stati intervistati dal regista Diego Zicchetti nel documentario prodotto da Icaro.

