SPETTACOLI REGIONE La follia dei guitti volanti a Bologna Al Monumentale della Certosa di Bologna la Compagnia dei Folli in DESIDERA: danza aerea in musica, canzoni e suggestioni volanti

Una mongolfiera che porta la luce in cielo apre la serie di performance aeree in musica degli acrobati e artisti di strada dei Folli, la compagnia nata nelle Marche. Artisti volanti su un asta oscillante duettano su passaggi sonori e canzoni di Gubri-Passuti (arpa-effetti elettronici). “Desidera” è il canto evocativo delle stelle tra cielo e terra che dall'alto diventa mondano in un canzoniere moderno ballato nell'aria. Due trampolisti professionisti itineranti mimano il desiderio di libertà, appunto: danzatori in equilibrio 'scherzoso' sul mondo. Le tecniche del “noveau cirque” si combinano alle proiezioni di luce e al videomapping: la Compagnia dei Folli ha radici medioevali nei folli e buffoni del carnevale popolare.

