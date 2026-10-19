La Fondazione Amedeo Modigliani si presenta alla Camera dei Deputati

Presentata alla Camera dei Deputati la nuova Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani. Un patrimonio di oltre 6.000 pezzi tra documenti, fotografie storiche, manoscritti, pubblicazioni, schizzi, oggetti e testimonianze raccolti attraverso decenni di ricerca. E' da qui che inizia l'attività della Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani, creata per custodire, studiare e rendere accessibile la documentazione dedicata alla vita e all'opera dell'artista livornese. La presentazione è avvenuta nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, col saluto istituzionale del vice presidente della Camera Giorgio Mulè, alla presenza anche di Christian Parisot, presidente del Centro di Ricerca della Fondazione e archivista della famiglia. Il divulgatore scientifico e scrittore Roberto Giacobbo ha moderato l'incontro, dov'è stata ricordata anche la docuserie in 10 puntate dedicata al genio livornese, andata in onda sulla San Marino Rtv.

Nel video le interviste a Marco Quadrelli, presidente Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani, e a Giorgio Mulè, vice presidente Camera dei Deputati







