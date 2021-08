La forza del sorriso delle donne sul “tetto del mondo”

Fiere di essere alternative alla cultura millenaria del paese che le vuole sottomesse al marito e padre. Lavorano e sono autonome economicamente, allevano i figli, e combattono nel villaggio con “la forza del sorriso”. Il regista e produttore ROSARIO SIMANELLA, attivo soprattutto in India con i suoi lavori, racconta l'uomo. SIMANELLA e stato sulle montagne del Nepal ospite della comunità locale. La condizione femminile è tra le più arretrate del mondo ma le donne sono tra le più combattive dell'Asia. Lavorano in gruppo e si sostengo quando i mariti sono in guerra e gli uomini al servizio di indiani e cinesi per anni. Erbario e Foresta Magica i set montuosi. Su una stele nei pressi di Kathmandu la scritta: “Signore ti prego fammi rinascere UOMO”.

