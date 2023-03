DORA MAAR parigina del 1907 nata nella capitale mondana e culturale morirà sempre a Parigi nel 1997 a 90 anni: fotografa, pittrice per amore (di Picasso). Donna matura di una bellezza fiammeggiante incontra Pablo (la “femme” insanguinata che gioca con i coltelli) e anni dopo sarà un'amante spezzata da un'altra giovane figura femminile (Françoise Gilot). Finisce, curata da Lacan, in 'clausura' per 50 anni tra pittura e preghiera.