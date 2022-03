La fotografia creativa di Mimmo Jodice all'Ambasciata d'Italia

L'Ambasciata d'Italia a San Marino ha organizzato, nella propria sede, una personale di Mimmo Jodice, uno dei grandi nomi della storia della fotografia italiana. La mostra, curata da Maria Giovanna Fadiga, sarà aperta da oggi, 9 marzo, al prossimo 28 aprile. Con Inaugurazione nel pomeriggio. In seguito, l'esposizione farà tappe in un circuito internazionale.

Jodice, fin dagli anni '60, dopo molteplici esperienze di fotografia creativa e sperimentazione concettuale, è stato protagonista del dibattito culturale che ha portato alla crescita e successivamente all'affermazione e al riconoscimento di questa forma espressiva anche in campo internazionale. Il suo orizzonte artistico spazia fra figure mitologiche - come Venere, Amore e Psiche, Ebe, Dedalo e Icaro - ma include anche personaggi storici come Napoleone. La classicità è immortalata da ritratti che partono dalle forme, dalle luci e dalla poetica in un suggestivo sdoppiamento di immagini con un'altissima interpretazione critica dei valori della modellazione.

Grazie alla collaborazione del Segreteria alla Cultura e degli Istituti Culturali di San Marino è stato possibile unire alla Mostra testimonianze della presenza del Neoclassicismo a San Marino, che ebbe la sua manifestazione più significativa nell'edificazione della Basilica dedicata al Santo Fondatore.