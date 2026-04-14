La fragilità dei corpi di Schiele così amata da Klimt

Le musiche originali della violinista Laura Masotto e il passaggio della Cometa di Halley (1910) segnano la narrazione critica e biografica dei curatori dell'Albertina e del Leopold Museum su SCHIELE. Il paese di famiglia, Krumlov la antica Krumau, la compagna e modella Wally, la moglie Edith Harms tra morte, sessualità ed erotismo, spigolosi nei corpi contorti. Una mente pennellante... l'arte di Egon amata dal maestro Klimt considerata espressione della crisi mitteleuropea e austro-ungarica (“finis Austriae). La breve e potente parabola di EGON SCHIELE morto a 28 anni a causa dell'influenza spagnola nel 1918 rende l'Espressionismo tedesco ancora sperimentale e contemporaneo dopo un secolo.









