ARTE E CINEMA La fragilità dei corpi di Schiele così amata da Klimt “Tabù. Egon Schiele” lo scandalo della fragilità del corpo nell'arte di un genio dell'Espressionismo austriaco dei primi Novecento al cinema (solo il 20, 21, 22 aprile) con La Grande Arte di Nexo un docu-film inedito

Le musiche originali della violinista Laura Masotto e il passaggio della Cometa di Halley (1910) segnano la narrazione critica e biografica dei curatori dell'Albertina e del Leopold Museum su SCHIELE. Il paese di famiglia, Krumlov la antica Krumau, la compagna e modella Wally, la moglie Edith Harms tra morte, sessualità ed erotismo, spigolosi nei corpi contorti. Una mente pennellante... l'arte di Egon amata dal maestro Klimt considerata espressione della crisi mitteleuropea e austro-ungarica (“finis Austriae). La breve e potente parabola di EGON SCHIELE morto a 28 anni a causa dell'influenza spagnola nel 1918 rende l'Espressionismo tedesco ancora sperimentale e contemporaneo dopo un secolo.



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