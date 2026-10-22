La funivia in un documentario per il magazine multimediale MAG

Un mini documentario e studenti protagonisti nel raccontare la funivia di Borgo Maggiore, infrastruttura simbolo del Titano. Dalle prime idee alla realizzazione – inagurata nel 1959 - le caratteristiche e gli aggiornamenti nel tempo, facendo insieme emergerne il valore e l’impatto nel contesto della storia sammarinese. Disponibile sul sito web, sul canale youtube e sul profilo istagram del magazine multimediale MAG. 12 minuti, per un progetto che ha coinvolto, fra gli altri, cinque studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo sammarinese, che hanno contribuito, a vari livelli alla produzione. Dai live tra Borgo e Città, alle immagini storiche raccolte e conservate dall’Archivio Multimediale delle Memorie Sammarinesi della stessa Università, l'approfondimento è condotto da Davide Mignani, studente della triennale in Comunicazione e Digital Media. Regia di Francesco Ceccoli, foto di scena di Giulia Ciasca della magistrale in Interaction & Experience Design. Operatore drone è Francesco Borghesi, iscritto a Ingegneria Civile. Con il coinvolgimento di altri studenti e dello staff dell’Ateneo, realizzato anche un modello 3D in scala delle cabine, utilizzato durante le riprese. In evidenza, la collaborazione dell’Azienda per i Servizi Pubblici.

“Con questo racconto consolidiamo un’ampia serie di ritratti e approfondimenti dedicati alla comunità universitaria e al territorio”, spiega il Direttore del magazine, Jeffrey Zani, che ricorda l'obiettivo del progetto editoriale MAG: coinvolgere i ragazzi nelle principali dinamiche legate al giornalismo e al documentario, valorizzando approccio critico, propensione alla ricerca, e capacità narrative. Per riconsegnare storie di interesse con uno stile attuale, sviluppando i talenti”.







