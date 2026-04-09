La galassia Super Mario torna al cine 'giocando'

Ormai dopo GALAXY non si capisce più se SUPER MARIO BROS. Sia più gaming o movie d'intrattenimento: sicuramente a pieno titolo tutt'e due, sequel e serie. Dopo il film si può tranquillamente tornare a casa e giocare... Le piattaforme evolute del videogame a episodi del 1986 fanno da sfondo con gli stessi ostacoli, step e nemici letali, alla trama-sceneggiata del film: i fratelli idraulici italo-americani Mario e Luigi entrano nel Regno dei Funghi accedendo a un mondo parallelo potenziati dai poteri... combatteranno insieme alla principessa contro la tartaruga sputafuoco (Bowser). In Galaxy i cattivi accennano un percorso di redenzione ma si aggiungono altri personaggi NINTENDO di altre serie. I vari protagonisti storici servono a dare il senso dei livelli ludici da superare, appunto. Sembra un videogioco e non lo nasconde...







