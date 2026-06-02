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La gallina (nera) in fuga è un animale intelligente!?

“HEN: storia di una gallina” film greco-ungherese di György Pálfi opera d'autore, già presentato alla Festa del Cinema di Roma, in sala C'ENTRO - Supercinema di Santarcangelo

di Francesco Zingrillo
2 giu 2026

Intanto HEN è un pollo che diverrà, sì certo, gallina ma che cammina per un tratto di vita in quel terreno di passaggio tipico del pronome personale neutro di certe lingue. Un pulcino nero tra tanti, tutti gialli, che diverranno ovaiole intensive bianche: gallina (nera) in fuga (interpretata senza effetti speciali da altrettante 7 controfigure animali). Un mondo sbagliato alla rovescia (il nostro) visto da un volatile... d'allevamento. Una comica e drammatica evasione avicola alla ricerca di un piccolo spazio nel mondo alieno umano: migrante!? Un'odissea che fa cambiare il punto di vista gastronomico su polli e uova. E poi, non erano Cochi e Renato a cantare: “ma la gallina è un animale intelligente!”.

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