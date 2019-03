La genialità di David Bowie nell'ultima 'puntata' delle Domeniche in Musica

La rassegna delle "Domeniche in musica" si chiude con l'omaggio a una delle figure artistiche più influenti degli ultimi decenni: David Bowie. A Palazzo Sums l'ultima puntata della serie di eventi organizzata dall'Istituto musicale sammarinese e curata da Michele Selva. I partecipanti sono stati accompagnati in un viaggio tra musica, immagini e video, attorno al personaggio di Bowie, morto nel 2016. Un artista che, come hanno spiegato gli stessi organizzatori, non si può racchiudere nel solo mondo della musica pop-rock. Sono state ripercorse le origini, le opere e la parabola creativa e personale che lo hanno reso una delle icone della musica. Il genere classico, quindi, si è unito al rock in un pomeriggio di arte.