La Gentilezza, in tutte le sue forme, si esibisce alla Cava dei Balestrieri.

La biologia della gentilezza. L'ha spiegata con parole semplici ma di forte impatto Daniel Lumera alla Cava dei Balestrieri, in una serata dove le sensazioni hanno spesso preso il posto delle parole. Come quelle suscitate da Maria Selva, che ha raccontato di come abbia superato la malattia avvicinandosi al principio della gentilezza come “valore sociale”, in grado non solo di incrementare il proprio benessere e quello degli altri, ma di favorire una crescita della comunità sul fronte sociale e culturale.

L'iniziativa è stata promossa dell'Associazione oncologica sammarinese, in collaborazione con Immaculata De Vivo, che si è collegata via skype da Harvard.

Sensazioni, come quelle create dall'arte e dal movimento di Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla scala. Si è esibita proprio sulle parole di Lumera, interpretando il valore della gentilezza e le sue sfumature.autore di "Biografia della gentilezza" che mette in relazione il mondo interiore e la genetica del nostro corpo, indicando nella “gentilezza” il ponte per il raggiungimento della felicità e la nuova frontiera per la salute e il benessere.

Si è poi aperto il dialogo tra Lumera e la platea, dove alle Istituzioni si alternavano esponenti del sociale e semplici cittadini. L'autore di "Biologia della gentilezza" ha spiegato la relazione tra mondo interiore e genetica del nostro corpo, indicando nella “gentilezza” il ponte per il raggiungimento della felicità e la nuova frontiera per la salute e il benessere.



