La Giornata Mondiale della Radio 2020 è dedicata alla diversità.

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Radio (World Radio Day). L'appuntamento cade anche quest'anno il 13 febbraio, in memoria del lancio dei primi programmi radiofonici dell'ONU a New York nel 1946.

Tema centrale di quest'anno è la diversità. "In questa Giornata mondiale - ha dichiarato Audrey Azoulay, direttore generale dell'UNESCO - celebriamo il potere della radio di riflettere e promuovere la diversità in tutte le sue forme". Tre le tematiche su cui l'organizzazione delle Nazioni Unite invita a riflettere: il sostegno del pluralismo radiofonico, una maggiore rappresentanza fra gruppi sociali in redazione e la proposta sempre più alta di contenuti editoriali e programmi che riflettano la varietà del pubblico.

Nel sito ufficiale del World Radio Day tutte le informazioni e le indicazioni per aderire alla giornata.







