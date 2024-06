La giovane riminese Stella Giorgi in finale al Festival MusicaBella

La giovane riminese Stella Giorgi in finale al Festival MusicaBella.

La sedicenne cantante riminese Stella Giorgi in finale questa sera al Festival MusicaBella, Festival ideato per celebrare la musica di Gianni Bella, ideato dalla figlia Chiara e dalla vocalist e vocal coach Emanuela Cortesi, a Montechiarugolo, in provincia di Parma dove il cantautore catanese ha fissato la sua dimora da decenni. Il Festival alla seconda edizione nasce dall’idea di “scovare” e incoraggiare nuovi talenti della musica italiana, mettendo insieme le canzoni dei nuovi talenti ai grandi successi scritti per sé e per tantissimi artisti in tanti anni di carriera. Infatti i giovani finalisti, oltre alle proprie canzoni, dovranno cantare un brano scelto fra il grande repertorio di Gianni Bella.

Stella Giorgi, questa sera canterà il suo ultimo singolo “Il mio tour intorno al mondo”, ma soprattutto eseguirà, accompagnata da un band, “Montagne verdi”, indimenticabile canzone che portò al successo Marcella Bella, sorella di Gianni Con la stessa Marcella presente alla serata.

