La gonna della donna è uno spettacolo...

Protagonista dello spettacolo è una crinolina: un tipo di biancheria intima femminile.Oggetto che si impadronisce del corpo femminile. il tessuto era una miscela di lino e crine di cavallo commercializzata per la sua forza e rigidità. Sottovesti rigide, L'intimo stesso divenne crinolina, per distinguerle da quelle di seta e taffetà più morbide d'inizio 800. La solitudine di una donna in una stanza tra portamento e mente: normalità e follia. Il nome “crinolina” era un baule sviluppato da un inventore del tessuto. Combina crin, una parola francese per capelli, con lin, il francese per lino: crinis e linum latini. Forme fiabesche e slanci acrobatici per esorcizzare la gabbia-gonna di crinolina... La crinolina a gabbia è molto simile a una gonna a cerchio per creare un supporto a campana per un vestito. Il circo in cerchio è movimento e rotazione da far girar la testa per tutte le donne (e le gonne) del mondo. Quando le gonne grandi per le modelle tornarono di moda, negli anni 50 fino ai primi Sessanta, si rifece la crinolina... e arrivò la minigonna.

