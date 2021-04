PIANETA VERDE "La grande bellezza" plastic blue Una visione ironica sui nostri mari inquinati dalla plastica attraverso un'opera filmica breve, THE BEAUTY, dello svizzero Pascal Schelbli diventata un manifesto ambientalista per il 2021

“E se la plastica o la gomma si integrassero con l'ambiente marino subacqueo!?”. Questa la domanda che il regista si pone prima di affrontare l'avventura cinematografica negli abissi plastic blue... un oceano di bottiglie d'acqua e borsine della spesa. Un poetico (e agghiacciante) quadro ecologico sull'esubero di polimeri plastici, posate e cannucce frammiste a gomme rottamate in ambiente liquido oceanico, prendono vita... Assunto immaginativo surreale che produce ibridi della mente in gomma da copertone guizzanti come murene grigie strisciano tra i coralli e alghe trasparenti a cucchiaino e forchettina verde-azzurri. La danza del pesce palla luminescente, gira e vira, in pluriball: l'inquinamento 'finalmente' si integra con flora e fauna in nuove formazioni... La BELLEZZA-BEAUTY resiste ricreando se stessa attraverso l'arte filmica e il cuore dell'uomo a misura dei mari feriti.

fz

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: