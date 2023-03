ANTEPRIMA REGIONALE La 'guerra' del pesce di fiume Presentazione pubblica tra Ferrara, Modena e Bologna, fino al 20 aprile la pellicola DELTA già segnalata al Festival di Locarno girata sul Po tra Rovigo, Comacchio e il Danubio, coprodotta da Rai e Regione

Uno scontro tra bracconieri sul DELTA del Po teatro della faida fra pescatori. Una famiglia italiana (LO CASCIO) da sempre sulle sponde fluviali contro un'altra in fuga dal Danubio già in combutta con un pescatore del posto (BORGHI). La piaga della pésca indiscriminata, con metodi illegali senza rispetto del fragile equilibrio delle acque, innesca una cieca vendetta violenta nel duello di due uomini del “grande fiume” salmastro che non prevede eroi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: