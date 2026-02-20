La guerra del sesso tra Lella Costa e Aristofane

Commedia greca antica del V secolo a.C. scritta con mano ironica e grottesca da Aristofane. Opera modernissima pure oggi per contenuti amari, politici e di denuncia, che è quel che fa Lella Costa con LISISTRATA in scena, appunto: dichiarandosi contro le nostre guerre contemporanee. Una donna guida il cambiamento rivoltoso contro gli uomini latitanti nella vita e nelle scelte come sempre tutti al fronte e nessuno a casa, davvero. L'arma letale è: lo sciopero del sesso di ritorno... Chi fa le guerre non sa governare la pace: ridicolo ma dannatamente vero, tragico ed erotico.







