La guerra del sesso tra Lella Costa e Aristofane

Lella Costa è LISISTRATA tratto da Aristofane per la regia di Serena Sinigaglia coprodotto da INDA e Teatro Carcano in replica fino a domenica 22 febbraio pomeriggio al Duse di Bologna

di Francesco Zingrillo
20 feb 2026

Commedia greca antica del V secolo a.C. scritta con mano ironica e grottesca da Aristofane. Opera modernissima pure oggi per contenuti amari, politici e di denuncia, che è quel che fa Lella Costa con LISISTRATA in scena, appunto: dichiarandosi contro le nostre guerre contemporanee. Una donna guida il cambiamento rivoltoso contro gli uomini latitanti nella vita e nelle scelte come sempre tutti al fronte e nessuno a casa, davvero. L'arma letale è: lo sciopero del sesso di ritorno... Chi fa le guerre non sa governare la pace: ridicolo ma dannatamente vero, tragico ed erotico.




