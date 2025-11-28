La guerra è dall'altra parte

Una coppia in età vive sul confine di guerra addetta al recupero delle salme e quando scoppia la pace firmata! si ritrovano un alto ufficiale e una giovane guardia a stabilire i nuovi confini tra cucina e camera da letto non senza effetti... DORFMAN ha vissuto i conflitti bellici tra Chile di Pinochet e Stati Uniti da docente universitario con un passato giornalistico ha scritto in prosa e poesia usando sempre l'arma dell'ironia (un mezzo di pace per fare la guerra...). La lezione di THE OTHER SIDE viene proprio dal farsesco grottesco e sottile di JONESCO, dall'assurdo ironicomico di BECKETT, e dalla paura della minaccia dell'altro di PINTER. Marcela Serli li ha registicamente cuciti (tutti!) insieme in un ordito d'arte a colori anche da sé stessa.







