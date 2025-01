Mai dare per scontata la terribile vitalità della guerra1: da sempre. Parole di Eschilo e domande del presente in un'altalena tra antico e moderno complice l'autore americano (in dialogo aperto con Jung) ancora contemporaneo James Hillman (Teoria della Ghianda e Anima-Daimon) morto nel 2011. La guerra2 è sempre scontro civile come alla porta settima il conflitto dei due fratelli nemici Eteocle e Polinice. Il coro dei cittadini di Tebe e fuori l'altro... l'immanenza della guerra3 dei popoli.