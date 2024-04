PRIMA FILM RSM La Hollywood sul Tevere nella Cinecittà di Saverio Costanzo Prima visione sammarinese per l'ultimo film di Saverio Costanzo sulla Cinecittà anni 50 FINALMENTE L'ALBA dedicato al padre Maurizio

Mimosa, giovane romana, fa i provini da comparsa a Cineccità per una produzione hollywoodiana di un colossàl egizio sul Tevere. Viene scelta per una parte minore e si ritrova suo malgrado nella “dolce vita” felliniana dei divi di celluloide. Euforia, sorpresa e rivalità, cambiano la sorte di una ragazza normale come Alice nel paese delle Meraviglie in un viaggio iniziatico. Atmosfere di scena che ricordano BELLISSIMA di Visconti e LA DOLCE VITA di Fellini. Mimosa rimane tale nonostante i costumi corrotti delle star mantiene la sua profonda umanità che la vuole sposa a un carabiniere non senza attraversare l'inferno. La sceneggiatura di Costanzo è ispirata al famoso caso di cronaca nera di Wilma Montesi ma con il fascino patinato del cinematografo.

