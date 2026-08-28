La Jihad Techno da "Damascus" a "Erbil"

TECHNO WORLD MUSIC siriana con varie influenze mediorientali, curde, turche, e irachene: dal folklore SYRIAN DABKE nel ballo popolare del nord-est con sintetizzatori e pop elettronico vintage. JIHAD TECHNO, miscellanea di stili. SOULYMAN nasce musicalmente 30 anni fa a JAZEERA come cantante animatore popolare sino a diventare un'icona globale della world music dopo ERBIL: ad oggi 500 gli album e i brani misti venduti in tutto il mondo. Collabora con GORILLAZ (“Damascus” insieme ad ALBARN e YASIIN BAY) e Björk.







