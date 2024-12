STORIA ARCHITETTURA La "Lady Partigiana" star milanese dell'archidesign Il genio creativo della “Lady di Ferro” dell'architettura italiana a 100 anni dalla nascita nel docu-film LA CASA DI CINI BOERI di Maddalena Bregani al “Godard” milanese di Fondazione Prada

La grandezza di una leggenda del design milanese sin dagli anni 60 come CINI BOERI, morta nel 2020 a 96 anni, non è una questione di genere: genio creativo e grandezza della visione, appunto, sono un dato di fatto odierno. Il concetto di CASA declinato dall'architetta nel film è paradigmatico. Dall'Archivio Boeri un patrimonio di repertori che racconta il design italiano del 900 nel mondo e della architettura contemporanea anche oggi. Gli oggetti come la poltrona GOSTH (in vetro trattata come un kirigami, piegata e tagliata alla giapponese) o i CIBI (bicchieri stilizzati finiti nel film “Blade Runner”) sono storia viva dell'immagine. CINI, amica di GAE AULENTI, fu anche “La Partigiana” che nel Dopoguerra studio architettura al Politecnico contro tutto e tutti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: