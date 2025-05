La lectio di Gobbi chiude il “Mese Dantesco” e incanta il pubblico

“Maurizio Gobbi illumina il Mese Dantesco, con una lectio appassionata e rigorosa, tra filosofia, teologia e cosmologia”. Il bilancio del XVIII ciclo di appuntamenti, partendo dalla partecipazione e dal coinvolgimento suscitati da quello che è uno dei massimi conoscitori di Dante, durante la rassegna che anche quest'anno ne ha fatto riscoprire la grandezza, non solo come padre della lingua italiana, ma come architetto di un universo concettuale e poetico. Gobbi ha condotto il pubblico dentro il "Paradiso: cantica per pochi eletti", questo il tema, commentando e recitando estratti da 60 canti, ben 140 versi, trasportando nella visione dantesca di un Dio sorprendentemente attuale. Edizione intensa che ha visto il coinvolgimento di studenti, docenti, musicisti e studiosi in un confronto vivo e multidisciplinare con la sua opera, confermandosi – dice l'Associazione Sammarinese Dante Alighieri – appuntamento capace di generare riflessione, dialogo e riscoperta dell'eredità dantesca, che continua a parlare con forza all'uomo contemporaneo.