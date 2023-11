EMILIA FESTIVAL La Legione straniera di Abbruzzese è una disco DISCO BOY, un'opera sulla Legione straniera, di Giacomo Abbruzzese dalla Berlinale all'Odeon di Bologna per il Festival del Cinema di Porretta Terme

Dalla Francia al Delta del Niger Aleksiei incontro il rivoluzionario Jomo (che vuol fare il Disco Boy da noi) e la sorella Udoka (in fuga verso gli “occidenti”) insieme hanno una sola voglia: scappare... La Legione straniera e il fatto di essere sempre stranieri in due continenti diversi accomuna i due protagonisti che sono estranei a loro stessi ma scoprono di volersi bene. Il bianco bielorusso e l'africano nero del Niger sono due oscuri buchi opachi che si attraggono in pieno furore neocoloniale e guerrafondaio, attualissimi!.

