25 APRILE La Liberazione in bicicletta “Doc in Tour” porta tra Modena e Bologna storia di FLORA la più giovane staffetta partigiana dell'Appennino tosco-emiliano

STAFFETTA IN BICICLETTA il brano donato da Capossela alla produzione del documento cinematografico per la colonna sonora canta il racconto di vita di una bambina in guerra: “ L'aria corre in bicicletta, questa è la libertà e i nomi sanno di bucato:// voi che di voi dite che/ non mi sembra di aver fatto un granché”. FLORA profuma ancora oggi dell'aroma pulito della verità come un respiro sano per tutte le nostre età. Lei è cresciuta ascoltando le storie del nonno antifascista che non voleva la tessera del regime: e giù botte! Per la nipote in bicicletta solo aria di libertà.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: