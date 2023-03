La lista delle cose semplici all'inglese

Duncan Macmillian e Jonny Danahoe raccontano una piccola parte della loro depressione in un “monologo interattivo” (Every Brillant Thing) che Monica Nappo dirige per la faccia di De Ruggieri irripetibile nella sua fragilità. La lista delle cose semplici ci salverà seppur tra esse la morte non mancherà di scombinarne l'ordine ma non nei giochi dei bambini.