TEATRO DONNA La Lodovini (bella) come Franca Rame Stasera al Petrella di Longiano e domenica 9 gennaio al Teatro CorTe di Coriano VALENTINA LODOVINI in Romagna con “Tutta casa, letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame

Protagonista dello spettacolo è il maschio ( testo scritto da Fo-Rame nel '77 [monologo politico recitato e rielaborato fino al 1985 da Franca a sostegno del Movimento femminista italiano] interpretato per la prima volta alla Palazzina Liberty di Milano oggi recitato e tradotto in oltre 30 paesi del mondo), il copione mette al centro l'uomo non la donna. La differenza sessuale che incombe schiacciando la diversità opprimendo l'altra bloccandone la parità soffocandone la libertà (purtroppo fino a oggi). L'interpretazione di Valentina Lodovini proveniente dal cinema si adatta a figure femminili multiple (sole, con le stesse storie brutali, risvegliate): un'Alice senza meraviglie trattata dopo Cappuccetto Rosso come fata e strega, a piacimento...

fz

